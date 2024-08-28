В Монголии завершились учения «Селенга-2024»

Военные России и Монголии завершили учения «Селенга-2024». Церемония закрытия прошла вблизи города Чойбалсан, сообщает Министерство обороны РФ.

В торжественных мероприятиях приняли участие врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев и начальник Генштаба ВС Монголии Сунревиин Ганбьямба. Военнослужащим, особо отличившимся на учениях, вручили знаки отличия и подарки.

Носулев отметил слаженную работу офицеров штабов обеих стран, а также профессиональную выучку и боевую слаженность военнослужащих РФ и Монголии.

В знак завершения мероприятий был спущен флаг с эмблемой учений «Селенга-2024». Торжественным маршем перед трибуной прошли подразделения ВВО и ВС Монголии. После чего артисты из Бурятии выступили на сцене с концертными номерами.

Учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом. В этом году в общей сложности к мероприятиям были привлечены порядка 700 человек и около 200 единиц техники. Учитывался опыт, полученный военнослужащими во время боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.