В МИД РФ рассказали о декларации саммита АТЭС

Страны-участницы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласовали итоговую декларацию, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Декларация носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов», - добавил он в своем Telegram.

После согласования документ будет утвержден лидерами экономик-участниц, пишет RT. Дипломат также констатировал возвращение форума к «нормальной конструктивной работе», которая основывается на экономической повестке дня.

Напомним, в прошлом году саммит состоялся в Сан-Франциско, в результате встречи его участники подтвердили свою приверженность сохранению открытых рынков и обязались устранять перебои в цепочках поставок.