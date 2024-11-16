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В МИД РФ рассказали о декларации саммита АТЭС

Документ был согласован, следующим этапом станет его утверждение лидерами экономик-участниц, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 21:50:14
© Фото: Li Muzi, XinHua Globallookpress

Страны-участницы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) согласовали итоговую декларацию, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Декларация носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов», - добавил он в своем Telegram.

После согласования документ будет утвержден лидерами экономик-участниц, пишет RT. Дипломат также констатировал возвращение форума к «нормальной конструктивной работе», которая основывается на экономической повестке дня.

Напомним, в прошлом году саммит состоялся в Сан-Франциско, в результате встречи его участники подтвердили свою приверженность сохранению открытых рынков и обязались устранять перебои в цепочках поставок.

#Саммит #МИД РФ #Перу #АТЭС #Декларация #марат бердыев
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