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В ВС РФ отмечают День формирования органов военной полиции

Военнослужащие военной полиции следят за порядком и безопасностью на освобожденных территориях в зоне СВО.
2024-12-01 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные полицейские группировки войск «Запад» продолжают работать в зоне специальной военной операции. Они выполняют свою работу и в свой профессиональный праздник - День формирования органов военной полиции ВС РФ, который отмечается 1 декабря.

Военнослужащие военной полиции следят за порядком и безопасностью на освобожденных территориях. Они общаются с людьми и помогают им.

Военные полицейские пресекают незаконный оборот оружия, угон автотранспорта, ищут тайники ВСУ со взрывоопасными предметами и ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами.

Военнослужащие военной полиции работают вместе с военной автоинспекцией и другими силовыми ведомствами. Они контролируют большие и второстепенные транспортные маршруты.

Военные полицейские помогают людям. К ним часто обращаются за помощью гражданские люди, беженцы. Патруль выезжает на место и разбирается в ситуации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Военная полиция #ВАИ #профессиональный праздник #День формирования органов военной полиции
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