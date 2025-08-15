МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число пострадавших в Курске при атаке ВСУ выросло до 17 человек

Сообщается, что помимо жилых домов повреждения получила местная школа.
Глеб Владовский 2025-08-15 13:38:33
© Фото: kurskadm, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате атаки украинскими боевиками жилого дома в Курске выросло до 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«15 августа 2025 года представители украинских вооруженных формирований... осуществили атаку на объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что повреждения получили не только жилые дома, но и здание школы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 12 человек получили ранения в результате ночного прилета украинского беспилотника. Из них девять госпитализированы.

#Курск #пострадавшие #СК РФ #дроны всу
