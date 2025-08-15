Хинштейн: число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до 12

Число пострадавших в результате ночной атаки украинских боевиков на Курск выросло до 12. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

На данный момент у нас 12 пострадавших: трое (лечатся - Прим. ред.) амбулаторно, девять находятся в областной больнице», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших в результате атаки БПЛА на жилой дом в Курске. В их числе - ребенок 2010 года рождения. Также сообщалось о гибели местной жительницы.

Напомним, ночью, 15 августа украинские боевики нанесли удар беспилотником по жилому дому. В результате на месте происшествия вспыхнул пожар, который позднее ликвидировали.