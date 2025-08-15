МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Астроном: астероид 2025 PM пролетит на расстоянии двух радиусов орбиты Луны

По словам собеседника «Звезды», этот метеорит почти в два раза больше Челябинского.
Глеб Владовский 2025-08-15 13:42:34
© Фото: NASA Goddard Globallookpress

Приближающийся к Земле астероид 2025 PM диаметром 50 метров пролетит в относительной близости от планеты, не задев ее. Такие предположения сделал в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Он пролетит на расстоянии от Земли по последним оценкам в 700 000 километров, то есть два радиуса орбиты Луны. То есть промахнется», - уточнил астроном.

По словам собеседника телеканала, после того, как это космическое тело пролетит мимо Земли, оно продолжит свое путешествие в Солнечную систему. Несмотря на внушительный размер астероида, увидеть его невооруженным глазом будет невозможно.

Эйсмонт также отметил, что небесное тело гораздо больше Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году. Для сравнения: его диаметр был около 20 метров.

«Здесь нужны астрономические приборы, телескопы, проще говоря. Мне кажется, его можно обнаружить и с помощью любительских телескопов», - добавил астроном.

Ранее сообщалось, что 17 августа рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

#Земля #астероид #астроном #метеорит #наш эксклюзив
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

