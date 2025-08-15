Песков: Путин и Трамп на Аляске затронут самые сложные вопросы

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп затронут самые сложные вопросы в ходе переговоров на Аляске. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они готовы, они намерены обсуждать самые сложные вопросы», - заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью журналистам.

Песков напомнил, что по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция. Ожидается, что Путин «очертит» круг договоренностей, которые ему удастся достичь.

Напомним, переговоры пройдут в пятницу, 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва будет встреча в рамках тет-а-тет, затем состоятся переговоры в формате «5 на 5».