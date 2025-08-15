МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Путин и Трамп на Аляске затронут самые сложные вопросы

Встреча пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Глеб Владовский 2025-08-15 12:01:43
© Фото: The Kremlin Moscow Keystone Press Agency Globallookpress

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп затронут самые сложные вопросы в ходе переговоров на Аляске. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они готовы, они намерены обсуждать самые сложные вопросы», - заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью журналистам.

Песков напомнил, что по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция. Ожидается, что Путин «очертит» круг договоренностей, которые ему удастся достичь.

Напомним, переговоры пройдут в пятницу, 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва будет встреча в рамках тет-а-тет, затем состоятся переговоры в формате «5 на 5».

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #анкоридж #переговоры на Аляске
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 