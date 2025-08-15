Захарова приняла за Зеленского рвущегося на саммит в Анкоридже лося

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала Зеленским гуляющего по улицам Анкориджа. Дипломат прикрепила в соцсетях видеоролик.

«Зеленский уже не знает, что придумать», - написала она в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, как рогатый гость из леса бесцельно бродит по улицам города и успел даже оказаться в окрестностях военной базы Элмендорф-Ричардсон, где пройдет встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, переговоры пройдут в пятницу, 15 августа. Сперва пройдет встреча в рамках тет-а-тет, затем состоятся переговоры в формате «5 на 5».