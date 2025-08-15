Пушилин: засуха и блокада Киева усложнили водоснабжение в ДНР

Засуха и блокада со стороны Украины привела к трудностям в водоснабжении на территории ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Три года мы фиксируем дефицит осадков. Причем это касается и отсутствия снега не первую зиму подряд, что мешает наполняемости водовода в резервных водохранилищах», - цитирует его слова RT.

Он отметил, что 2025 год стал самым засушливым. Кроме того, нехватка воды в ДНР составляет порядка 500 тысяч кубометров в сутки. В связи с этим, в регионе установили «социальную» цену на питьевую воду от местного производителя.

«Уже в 131 магазине, и это количество увеличивается, присутствует вода из местной скважины. Пять литров по 49,9 рубля», - уточнил Пушилин.

Глава региона отметил, что для устранения последствий водной блокады необходимо восстановление канала Северский Донецк - Донбасс после освобождения Славянска и разминирования окрестных территорий.