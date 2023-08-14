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Пушилин поблагодарил строителей МО РФ за рекордные сроки постройки водовода в Донецк

Тимур Шерзад
14:57 14.08.2023
Денис Пушилин заметил, что это далеко не первый случай взаимодействия ДНР с военными строителями, и каждый раз те работают в рекордные сроки, сохраняя уровень качества. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил строителей Минобороны России за очень быстрое и при этом качественное возведение водовода в Донецк.

«Мы практически все водохранилища выпили, и были нужны неординарные и сжатые в сроках решения. Здесь военные строители, действительно, совершили очередной подвиг», - подчеркнул Пушилин в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023». 

Он подчеркнул, что это далеко не первый случай взаимодействия ДНР с военными строителями, и каждый раз те работают в рекордные сроки, сохраняя уровень качества. 

При этом, как заметил Денис Пушилин, военные строители успешно преодолевают внезапно возникающие перед ними препятствия - например, санкционное воздействие. 

Ранее на «Курганмашзаводе» заявили, что БМД-4М хвалят бойцы при стрельбе с закрытых позиций.

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