Пушилин поблагодарил строителей МО РФ за рекордные сроки постройки водовода в Донецк

Денис Пушилин заметил, что это далеко не первый случай взаимодействия ДНР с военными строителями, и каждый раз те работают в рекордные сроки, сохраняя уровень качества.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил строителей Минобороны России за очень быстрое и при этом качественное возведение водовода в Донецк.

«Мы практически все водохранилища выпили, и были нужны неординарные и сжатые в сроках решения. Здесь военные строители, действительно, совершили очередной подвиг», - подчеркнул Пушилин в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023».

Он подчеркнул, что это далеко не первый случай взаимодействия ДНР с военными строителями, и каждый раз те работают в рекордные сроки, сохраняя уровень качества.

При этом, как заметил Денис Пушилин, военные строители успешно преодолевают внезапно возникающие перед ними препятствия - например, санкционное воздействие.

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