В ГД предложили штрафовать курьеров за доставку продуктов без медкнижки

В России началась проработка законов, подразумевающих штрафы за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Об этом сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки», - написал он в своем телеграм-канале.

Володин также подчеркнул, что в Госдуме ведется проработка законопроекта, запрещающего работать курьером лицам, имеющим судимость. О каких именно преступлениях идет речь указывается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге введен запрет на привлечение иностранцев к работе курьерами. К уже существующему ограничению в сфере такси добавлены направления, связанные с курьерской доставкой, включая доставку еды на дом и другие виды курьерских услуг различным транспортом.