МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГД предложили штрафовать курьеров за доставку продуктов без медкнижки

Володин сообщил, что ведется работа над запретом работать курьером людям с судимостью.
Глеб Владовский 2025-08-15 11:11:35
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В России началась проработка законов, подразумевающих штрафы за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Об этом сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки», - написал он в своем телеграм-канале.

Володин также подчеркнул, что в Госдуме ведется проработка законопроекта, запрещающего работать курьером лицам, имеющим судимость. О каких именно преступлениях идет речь указывается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге введен запрет на привлечение иностранцев к работе курьерами. К уже существующему ограничению в сфере такси добавлены направления, связанные с курьерской доставкой, включая доставку еды на дом и другие виды курьерских услуг различным транспортом.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #Запрет #Госдума РФ #курьеры #медицинская книжка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 