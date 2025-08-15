Минобороны России сообщает об уничтожении украинский пехоты на позициях на Красноармейском направлении. Это сделали расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии.

Уточняется, что артиллеристы получили координаты целей от разведчиков. После этого они поразили их с максимальной эффективностью, как подчеркнули в МО РФ.

Командир орудия с позывным Ильшар отметил, что одна гаубица может выпускать в сутки от 8 до 50 снарядов. В случае, если противник ведет контрбатарейную борьбу, то расчет меняет позицию и продолжает работу.

Ранее российское оборонное ведомство рассказало о дуэли 203-миллиметровых самоходок. В ней победителем вышел расчет российской САУ «Малка» он разнес украинский «Пион» на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.