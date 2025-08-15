МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты «Мста-Б» ликвидировали боевиков ВСУ, поддержав штурмовиков

Воины-гвардейцы 114-й нанесли удар при помощи 152-миллиметровых гаубиц на Красноармейском направлении.
2025-08-15 10:44:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинский пехоты на позициях на Красноармейском направлении. Это сделали расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии.

Уточняется, что артиллеристы получили координаты целей от разведчиков. После этого они поразили их с максимальной эффективностью, как подчеркнули в МО РФ. 

Командир орудия с позывным Ильшар отметил, что одна гаубица может выпускать в сутки от 8 до 50 снарядов. В случае, если противник ведет контрбатарейную борьбу, то расчет меняет позицию и продолжает работу. 

Ранее российское оборонное ведомство рассказало о дуэли 203-миллиметровых самоходок. В ней победителем вышел расчет российской САУ «Малка»  он разнес украинский «Пион» на Красноармейском направлении. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #Мста-Б #спецоперация #красноармейское направление #114-я бригада
