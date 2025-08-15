МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Малки» разнес вражеский «Пион» на Красноармейском направлении

Цель была поражена на расстоянии свыше 20 км.
2025-08-15 05:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили пушку 2С7 «Пион» ВСУ на Красноармейском направлении. Видео боевой работы ВС РФ показало Минобороны.

Координаты местонахождения орудия противника передала воздушная разведка. После этого экипаж 2С7М «Малка» выдвинулся на позицию и поразил цель на расстоянии более 20 км.

Экипаж «Малки» использует осколочно-фугасные снаряды, которые эффективны против практически любых целей.

В последнее время артиллеристам чаще приходится работать по пунктам управления дронами противника.

Ранее сообщалось, что «Малка» разбила опорники боевиков в Днепропетровской области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #2С7М «Малка»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 