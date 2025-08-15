Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили пушку 2С7 «Пион» ВСУ на Красноармейском направлении. Видео боевой работы ВС РФ показало Минобороны.

Координаты местонахождения орудия противника передала воздушная разведка. После этого экипаж 2С7М «Малка» выдвинулся на позицию и поразил цель на расстоянии более 20 км.

Экипаж «Малки» использует осколочно-фугасные снаряды, которые эффективны против практически любых целей.

В последнее время артиллеристам чаще приходится работать по пунктам управления дронами противника.

Ранее сообщалось, что «Малка» разбила опорники боевиков в Днепропетровской области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.