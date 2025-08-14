«Малка» разбила опорники боевиков в Днепропетровской области

Бойцы группировки «Восток» уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Местонахождение противника было установлено с помощью воздушной разведки, которая передала координаты расчету самоходной артиллерийской установки «Малка».

В результате огневого налета пункты размещения украинских боевиков были полностью уничтожены.

Ранее сообщалось о том, что операторы БПЛА ликвидировали десант ВСУ, выскочивший из броневика.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.