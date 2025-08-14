МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Малка» разбила опорники боевиков в Днепропетровской области

ВСУ понесли большие потери после ударов российской армии.
2025-08-14 06:32:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки «Восток» уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Местонахождение противника было установлено с помощью воздушной разведки, которая передала координаты расчету самоходной артиллерийской установки «Малка».

В результате огневого налета пункты размещения украинских боевиков были полностью уничтожены.

Ранее сообщалось о том, что операторы БПЛА ликвидировали десант ВСУ, выскочивший из броневика.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Днепропетровская облсть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 