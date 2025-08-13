Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью

Семь беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью. О попытке террористической атаки сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», - пишет оборонное ведомство.

Уточняется, что атака произошла в период с 17:30 по 18:40 по московскому времени.

Ранее обломки беспилотника украинских боевиков попали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Специалисты эвакуировали жителей дома. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.