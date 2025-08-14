«Миллион» и «миллиард» обзавелись новой разрешенной формой произношения

Институт русского языка имени Виноградова РАН одобрил два произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на измененные данные в орфографическом словаре русского языка.

Уточняется, что теперь допустимой формой этих слов стали «мильон» и «мильярд». То есть, теперь разрешено также произносить «мильонный» и «мильярдный». В самом словаре отмечается, что он используется для корректировки орфографической нормы, а не для нормализации текущего словоупотребления. Для таких задач используется толковый словарь.

Кроме того, в орфографическом находятся стилистически нейтральные слова. Поэтому в некоторых случаях оставляется пометка про «разговорное произношение».

Ранее сообщалось, что в России решительно настроены защитить русский язык от излишнего насыщения заимствованиями.