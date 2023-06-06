В России решительно настроены защитить язык от излишнего насыщения заимствованиями

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Store, Department, Home и других иностранных слов в названиях магазинов, кафе и ресторанов в Краснодаре скоро не будет. В кубанской столице решили отказаться от всех иностранных названий. Кубанские власти обязали предпринимателей перевести бизнес на русский язык.

«Вывеска на иностранном языке или с использованием транслитерации или вывеска на русском языке имеют большое различие. В части того, что 100% нашего населения может прочитать, понять вывеску на русском языке. А многие по незнанию и по возрасту даже не понимают что написано на этих вывесках», - рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Пока бизнесу дали время до 1 сентября. Но многие предприниматели готовы меняться уже сейчас.

«Все будет на русском языке. Мы и сайт переведем на русский. Все поменяем. С удовольствием», - поделился предприниматель Оганес Оганесян.

Слова заимствованные из иностранных языков стали неотъемлемой частью русского много веков назад. Массово в нашей речи они появлялись в разные знаковые исторические периоды. Например, монголо-татарского нашествия. А после отечественной войны 1812-го - появились очень много галлицизмов, то есть французских слова. Сейчас в разговорах преобладают заимствования из английского.

«Очень активно мы стали употреблять иностранные слова в тех сферах, в которых прежде такой активности не наблюдалось. Прежде всего это общественная сфера. Социальная сфера. Куда собственно пришло много иностранных слов», - рассказала председатель ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова.

В России сейчас решительно настроены защитить язык от излишнего насыщения заимствованиями. Президент страны Владимир Путин не так давно подписал закон «об обязательном соблюдении норм современного русского языка при использовании его как государственного». О каких конкретно нормах идет речь? Пока не ясно. Их составлением занимается специальная правительственная комиссия.

«Нормативный словарь русского языка будет представлять собой единое непротиворечивое комплексное издание, которое будет формироваться на основе словарей русского языка. Толкового, орфографического», - объяснила заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

Таким образом из всех официальных документов по максимуму должны исчезнуть иностранные слова. Помимо этого чиновникам нельзя использовать англицизмы и другие заимствования во время публичных выступлений и вообще избегать их в своей речи.

«Есть очень много замечательных и красивых слов в русском языке. Но почему то вместо слова наставник мы говорим коуч. Ну не звучит же. Мне кажется что от таких слов, которые навязаны, нам необходимо избавляться», - сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Этот закон, по мнению чиновников, должен защитить русский язык от нападок из-за рубежа, где уже давно пытаются отменить все русское. Но сейчас эти настроения обострились еще сильнее.

Киевский режим уже давно объявил войну нашей культуре и наследию. По всей стране сносят памятнику Александру Сергеевичу Пушкину, ведь именно его считают создателем современного литературного русского языка..

И именно языковой вопрос стал одной из главных причин для кровопролитного противостояния на Востоке Украины в 2014-м. Жители Донбасса тогда с националистами не согласились, от русского языка не отказались.

«Они используют термин недобитки. Они все эти годы, когда случился майдан, вытравляли в Донбассе русский, для них это символ связи. Русский мир вызывают истерику. А что связывает русский мир? Русский язык», - рассказал политолог Юрий Светов.

О том, что наш язык и культура нуждаются в защите говорят и лидеры других, соседних государств. Во время осенней встречи глав стран участниц СНГ в Астане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывал своих коллег создать организацию по защите русского языка.

«Наша идея состоит в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию ООН. С использованием положительного опыта Франкофонии. Штаб квартира которой находится в Париже», - заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Организация «Россотрудничество» недавно провела собственное исследование за рубежом, которое показало что откровенно русофобские настроения присутствует только у политиков. А вот обычные люди продолжают охотно изучать наш язык и культуру.

На русском, по данным ООН, сейчас говорят 258 миллионов человек во всем мире. Он один из самых популярных в Евразии, а попытки отменить нашу культуру безуспешны. За рубежом также читают Достоевского, Пушкина и других русских классиков.