Стало известно, куда на поезде чаще всего россияне едут на отдых

Стало известно, куда россияне чаще всего едут на отдых на поезде. Об этом рассказала RT эксперт Ольга Котельникова.

«У путешественников востребованы Большой Сочи (44% всех билетов на поезда по морским направлениям), Новороссийск (9%), Анапа (7%), Туапсе (5%) и Ейск (2%)», - уточнила она.

По словам собеседницы, те, кто путешествует по воздуху, тоже предпочитают черноморское побережье. Продано около 59% билетов в Сочи и Геленджик.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. По словам представителя Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, проект соглашения с Мьянмой практически готов.