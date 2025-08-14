МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стало известно, куда на поезде чаще всего россияне едут на отдых

Наибольшей популярностью пользуются города на Черном море.
Глеб Владовский 2025-08-14 06:20:12
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Стало известно, куда россияне чаще всего едут на отдых на поезде. Об этом рассказала RT эксперт Ольга Котельникова.

«У путешественников востребованы Большой Сочи (44% всех билетов на поезда по морским направлениям), Новороссийск (9%), Анапа (7%), Туапсе (5%) и Ейск (2%)», - уточнила она.

По словам собеседницы, те, кто путешествует по воздуху, тоже предпочитают черноморское побережье. Продано около 59% билетов в Сочи и Геленджик.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. По словам представителя Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, проект соглашения с Мьянмой практически готов. 

