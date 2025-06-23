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Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

Ожидается, что соглашения заключат с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.
Владимир Рубанов 2025-06-23 09:11:12
© Фото: Cindy Riechau dpa, Global Look Press

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС представитель Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, проект соглашения с Мьянмой практически готов. Ожидается, что документ будет подписан на Восточном экономическом форуме.

Проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном находятся в высокой степени проработки. Москва считает важным заключить также безвизовые соглашения с Саудовской Аравией и Малайзией. Это увеличит турпоток из этих стран вдвое-втрое, отметил Кондратьев.

Самыми популярными направлениями у российских туристов являются Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Большим спросом пользуются Таиланд, Индонезия, Доминиканская Республика. В эти страны можно въехать без визы.

Ранее Испания ввела визы для транзитных путешественников из России.

#путешествия #испания #Мьянма #Бахрейн #туризм #визы #Иордания #поездки
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