The Atlantic: Трамп несколько месяцев хотел встретиться с Путиным

Президент США хотел урегулировать конфликт в формате личной встречи.
Дима Иванов 2025-08-14 05:13:59
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в интервью The Atlantic, что президент Дональд Трамп в течение нескольких месяцев стремился провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил Болтон, американский президент хотел обсудить с Путиным в формате личной встречи вопросы урегулирования конфликта на Украине и в итоге воспользовался этой возможностью. При этом бывший советник подчеркнул, что российский лидер уже одержал победу, пишет RT.

Ранее Трамп выразил недовольство работой журналистов, которые, по его мнению, недобросовестно освещают подготовку его переговоров с президентом России на Аляске.

