Премьер Чехии заявил, что в 2025 году Киев получил миллион артснарядов

Украину вооружили по инициативе Праги.
Константин Денисов 2025-08-14 04:07:07
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress

В 2025 году Украина получила один миллион крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала после онлайн-конференции «коалиции желающих.

«Могу объявить, что мы на сегодняшний день благодаря чешской инициативе поставили в текущем году на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов», - передает слова Фиалы агентство ČTK.

В 2024 году Киев получил 1,5 млн снарядов. До конца текущего года ЕС планирует поставить ВСУ еще 800 тысяч боеприпасов.

Закупки были осуществлены за счет средств стран ЕС в третьих странах.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» выразил мнение, что Чехия не прекратит помощь Украине, пока не получит команды от ЕС.

#в стране и мире #вооружение #Украина #ЕС #чехия
