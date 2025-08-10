МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: Чехия не прекратит помощь Украине, пока не получит команды от ЕС

По мнению Юрия Светова, Чехия - это важный союзник для Украины.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 12:45:59
© Фото: IMAGO PRESIDENT OF UKRAINE apa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Смена власти в Чехии, вероятнее всего, не изменит отношения к киевскому режиму, общие настроения там проукраинские. Чехия подчиняется общим требованиям и дисциплине, исходящими от ЕС. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог Юрий Светов.

По его словам, при всем критическом отношении к Украине без указаний из ЕС и США Прага не прекратит поставлять Киеву военную помощь.

С февраля 2022 года Владимир Зеленский получил огромное количество оружия времен СССР. Кроме того, в прошлом году Чехия объявила о создании коалиции боеприпасов, рассчитанной на помощь Украине. Президент страны Петр Павел предложил начать сбор средств для ускорения поставок боеприпасов.

«Это важный и нужный союзник для Украины», - отметил Светов.

Также, считает политолог, у чехов есть собственная оборонная промышленность. То, что они производили, в том числе могло поставляться на Украину.

Напомним, на осень в Чехии запланированы парламентские выборы, свою кандидатуру выдвинет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он не поддерживает помощь Запада киевскому режиму. По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, при таком раскладе Украина рискует лишиться важного сторонника в Европе в лице Чехии.

#Украина #сша #Выборы #ЕС #политолог #чехия #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 