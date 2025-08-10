Смена власти в Чехии, вероятнее всего, не изменит отношения к киевскому режиму, общие настроения там проукраинские. Чехия подчиняется общим требованиям и дисциплине, исходящими от ЕС. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог Юрий Светов.

По его словам, при всем критическом отношении к Украине без указаний из ЕС и США Прага не прекратит поставлять Киеву военную помощь.

С февраля 2022 года Владимир Зеленский получил огромное количество оружия времен СССР. Кроме того, в прошлом году Чехия объявила о создании коалиции боеприпасов, рассчитанной на помощь Украине. Президент страны Петр Павел предложил начать сбор средств для ускорения поставок боеприпасов.

«Это важный и нужный союзник для Украины», - отметил Светов.

Также, считает политолог, у чехов есть собственная оборонная промышленность. То, что они производили, в том числе могло поставляться на Украину.

Напомним, на осень в Чехии запланированы парламентские выборы, свою кандидатуру выдвинет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он не поддерживает помощь Запада киевскому режиму. По мнению швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, при таком раскладе Украина рискует лишиться важного сторонника в Европе в лице Чехии.