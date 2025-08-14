МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожар начался на Волгоградском НПЗ после падения обломков БПЛА

ВСУ провели массированную атаку беспилотников на регион.
Дима Иванов 2025-08-14 04:31:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание и разлив нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, минувшей ночью средствами ПВО Минобороны России была отражена массированная атака беспилотников на территорию области, а падение их обломков привело к утечке и воспламенению нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.

Спасательные службы работают над ликвидацией огня. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, добавил глава региона.

Прошлой ночью над Россией сбили 46 украинских беспилотников.

#в стране и мире #Волгоградская область #нпз #Андрей Бочаров #БПЛА ВСУ
