В Польше украинца обвинили в совершении диверсии по заданию России

В Польше обвинил гражданина Украина в подготовке и совершении диверсии по заданию России. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Дональда Туска в соцсети X.

17-летний украинец совершил акт вандализма над памятником жертвам Волынской резни, нанеся изображение экстремистской и запрещенной в РФ организации.

Нарушитель был задержан, а Варшава увидела в случившемся руку Москвы, которая якобы занимается вербовкой украинцев и белорусов для совершения подобных действий.

Целью же их, по мнению польских властей, является внесение напряженности в отношения между Украиной и Польшей.

Ранее сообщалось, что Польша выдворит 57 украинцев после скандала на концерте Макса Коржа.