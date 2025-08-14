МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше украинца обвинили в совершении диверсии по заданию России

Варшава утверждает, что РФ вербует граждан Украины для создания напряженности между другими странами.
Константин Денисов 2025-08-14 04:31:07
© Фото: Christian Ender, dpa, Globallookpress

В Польше обвинил гражданина Украина в подготовке и совершении диверсии по заданию России. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Дональда Туска в соцсети X.

17-летний украинец совершил акт вандализма над памятником жертвам Волынской резни, нанеся изображение экстремистской и запрещенной в РФ организации.

Нарушитель был задержан, а Варшава увидела в случившемся руку Москвы, которая якобы занимается вербовкой украинцев и белорусов для совершения подобных действий.

Целью же их, по мнению польских властей, является внесение напряженности в отношения между Украиной и Польшей.

Ранее сообщалось, что Польша выдворит 57 украинцев после скандала на концерте Макса Коржа.

#Россия #в стране и мире #Украина #Польша #Диверсия #Волынская резня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 