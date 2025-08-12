МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Польша выдворит 57 украинцев после скандала на концерте Макса Коржа

Польский премьер Дональд Туск отметил акты агрессии, беспорядки и провокации на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера.
Игнат Далакян 2025-08-12 17:10:03
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Польские власти выдворят из страны 63 человека после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр республики Дональд Туск.

«Среди них шесть белорусов и 57 украинцев», - цитирует Туска 360.ru.

При этом польский премьер-министр добавил, что «им придется покинуть Польшу под принуждением или добровольно». 

Он также подчеркнул, что ситуация, которая возмутила общественное мнение, уже полностью исчерпана. По словам Туска, речь идет об актах агрессии, беспорядках и провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера.

Концерт Макса Коржа прошел в столице Польши 9 августа. На нем фанаты исполнителя демонтсрировали символику СС и флаги ОУН-УПА*. Выступление привлекло внимание депутата партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого из-за того, что присутствующие на концерте развернули бандеровский флаг.

*ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная в России.

#в стране и мире #Польша #концерт #беспорядки #Макс Корж #выдворение
