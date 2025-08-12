Польша выдворит 57 украинцев после скандала на концерте Макса Коржа

Польские власти выдворят из страны 63 человека после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр республики Дональд Туск.

«Среди них шесть белорусов и 57 украинцев», - цитирует Туска 360.ru.

При этом польский премьер-министр добавил, что «им придется покинуть Польшу под принуждением или добровольно».

Он также подчеркнул, что ситуация, которая возмутила общественное мнение, уже полностью исчерпана. По словам Туска, речь идет об актах агрессии, беспорядках и провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера.

Концерт Макса Коржа прошел в столице Польши 9 августа. На нем фанаты исполнителя демонтсрировали символику СС и флаги ОУН-УПА*. Выступление привлекло внимание депутата партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого из-за того, что присутствующие на концерте развернули бандеровский флаг.

*ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная в России.