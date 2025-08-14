Корабли России и Китая вышли в Тихий океан для совместного патрулирования

Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в Тихий океан для совместного патрулирования региона, обеспечения безопасности и проведения совместных учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

До этого представители флота двух стран делали остановку в Петропавловске-Камчатском для пополнения запасов. На выходе из порта они провели ряд совместных маневров в рамках учений.

В состав патруля входят большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС НОАК.

Совместное патрулирование вод Азиатско-Тихоокеанского региона флотом России и Китая проводится на ежегодной основе с 2021 года. Его основной целью является укрепление сотрудничества двух стран, в том числе, в военной области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.