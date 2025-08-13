Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

Во Владивостоке встретили экипаж подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3, завершившей продолжительное выполнение задач боевой службы в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

«Всегда думаешь о семье, скучаешь, ждешь встречи, так же, как и они на берегу. Но в море больше концентрируешься на выполнении поставленных задач, на сохранении техники и личного состава», - рассказал командир подлодки Андрей Барков.

Экипаж приветствовал начальник штаба Тихоокеанского флота. За успешное выполнение поставленных задач подводникам вручили медали и почетные грамоты. Награды получили и жены моряков.

«Есть определенные сложности в долгой разлуке, но встреча - это всегда радость и счастье», -поделилась Анна Шамычкова, супруга одного из подводников.

Как отметил корреспондент Николай Кугук, после возвращения экипаж проведет время с семьями и займется домашними делами. «Петропавловск-Камчатский» регулярно выполняет задачи на дальних рубежах, а этот 40-дневный поход стал еще одним примером слаженной работы команды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.