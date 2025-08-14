МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Под Александроградом дроноводы сожгли машину с аккумуляторами для БПЛА

Удар был нанесен по бронемашине MaxxPro и другому транспорту ВСУ.
2025-08-14 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобильную технику ВСУ в районе населенного пункта Александроград, сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен по американской бронированной машине MaxxPro, перевозившей боевиков украинского режима, и другим транспортным средствам.

Кроме того, были уничтожены перевозимые материальные ресурсы, включая антенны, аккумуляторы для дронов, снаряжение и другое военное имущество. Попытка боевиков перебросить силы и средства на линию фронта была пресечена.

Ранее расчеты батареи пушек М-46 уничтожили огневую позицию ВСУ, на которой располагалась ствольная артиллерия противника.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#ВСУ #FPV-дроны #MaxxPro #Александроград
