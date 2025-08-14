The Telegraph: Трамп предложит Путину сделку по редким минералам

США рассматривают возможность предложить России совместную разработку месторождений редкоземельных металлов на Аляске, утверждает The Telegraph.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп представит эту инициативу российскому лидеру Владимиру Путину на саммите, который состоится на Аляске, пишет aif.ru.

По данным британской газеты, Трамп намерен обсудить с Путиным доступ России к природным ресурсам Аляски, включая редкоземельные металлы, а также предложить ряд других возможностей для сотрудничества.

Кроме того, в переговорах может быть затронута частичная отмена санкций США, наложенных на российскую авиационную отрасль.

Ранее в МИД РФ анонсировали участие Сергея Лаврова в саммите на Аляске.