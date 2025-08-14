МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Telegraph: Трамп предложит Путину сделку по редким минералам

Будет обсуждаться доступ России к природным ресурсам Аляски.
Дима Иванов 2025-08-14 02:56:48
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press

США рассматривают возможность предложить России совместную разработку месторождений редкоземельных металлов на Аляске, утверждает The Telegraph.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп представит эту инициативу российскому лидеру Владимиру Путину на саммите, который состоится на Аляске, пишет aif.ru.

По данным британской газеты, Трамп намерен обсудить с Путиным доступ России к природным ресурсам Аляски, включая редкоземельные металлы, а также предложить ряд других возможностей для сотрудничества.

Кроме того, в переговорах может быть затронута частичная отмена санкций США, наложенных на российскую авиационную отрасль.

Ранее в МИД РФ анонсировали участие Сергея Лаврова в саммите на Аляске. 

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп
