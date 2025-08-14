МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лондон отказался от плана направить войска на Украину

Британское военное руководство планировало перебросить на Украину 30 тысяч человек.
Дима Иванов 2025-08-14 02:44:49
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress

The Times узнал, что британские власти отказались от планов направить войска на Украину в рамках «коалиции желающих», пишет 360.ru. По информации издания, британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов.

Вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил союзникам сосредоточиться на других задачах: обеспечении безопасности воздушного пространства Западной Украины, подготовке украинских военнослужащих и разминировании Черного моря.

Британские власти призвали лидеров Европы воздержаться от публичных заявлений перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, опасаясь, что резкие комментарии могут вызвать негативную реакцию американского лидера и ослабить позиции Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что дальнейшая разработка новых санкций против России будет зависеть от итогов предстоящих переговоров Путина и Трампа.

#в стране и мире #Великобритания #лондон #лидеры ЕС #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 