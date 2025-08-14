Лондон отказался от плана направить войска на Украину

The Times узнал, что британские власти отказались от планов направить войска на Украину в рамках «коалиции желающих», пишет 360.ru. По информации издания, британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов.

Вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил союзникам сосредоточиться на других задачах: обеспечении безопасности воздушного пространства Западной Украины, подготовке украинских военнослужащих и разминировании Черного моря.

Британские власти призвали лидеров Европы воздержаться от публичных заявлений перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, опасаясь, что резкие комментарии могут вызвать негативную реакцию американского лидера и ослабить позиции Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что дальнейшая разработка новых санкций против России будет зависеть от итогов предстоящих переговоров Путина и Трампа.