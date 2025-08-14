Бразилия организует переговоры членов БРИКС из-за пошлин США

Бразилия организует переговоры стран - членов БРИКС из-за пошлин, введенных США для некоторых из них. Об этом сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали», - сказал он во время своего выступления.

Бразильский лидер добавил, что уже оповестил власти России, Индии и Китая и переговорил с их представителями. На очереди - президент ЮАР.

По словам да Силвы, так БРИКС даст понять Вашингтону, что торговые отношения нужно строить на принципах уважения.

Ранее стало известно о том, что Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве на фоне санкций США.