Артиллерийские расчеты 35-й армии группировки войск «Восток» уничтожили позиции противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Гуляйполе артиллеристы уничтожили блиндажи, огневые позиции и личный состав украинских боевиков. Момент попаданий зафиксировала камера БПЛА «Орлан-30», добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ показали, как «Ланцеты» сожгли американскую гаубицу М-777 и украинскую САУ «Богдана» под Херсоном.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.