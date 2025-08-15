Российские бойцы уничтожили антенны управления дронами ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар по вражеской инфраструктуре нанесли операторы БПЛА группировки «Восток». Кроме антенн они поразили объекты спутниковой связи Starlink и позиции противника, на которых дислоцировалась живая сила ВСУ.

Таким образом, оказалась нарушена система управления беспилотниками украинских националистов.

Ранее ВС РФ пресекли попытку Киева и Запада организовать сборку дальнобойных ракет.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.