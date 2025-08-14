ВС РФ пресекли попытку Киева и Запада организовать сборку дальнобойных ракет

ВС РФ пресекли попытку совместного производства Киевом с западными странами дальнобойных ракет для ударов вглубь России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение июля 2025 года российскими войсками наносились удары по объектам ВПК Украины, на которых планировалось организовать сборку ракет, а также по охранявшим их системам ПВО.

Кроме того, были поражены хранилища топлива и конструкторские бюро, участвовавшие в организации производства вооружения.

Киев планировал производить дальнобойные ракеты в Сумской и Днепропетровской областях, однако после ударов российской армии осуществить задуманное не получится.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, использовавшийся ВСУ для переброски техники.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.