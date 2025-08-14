МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп обещал подумать над сокращением военного присутствия США в Европе

Американский лидер признался, что пока такой вопрос перед ним не стоял.
Константин Денисов 2025-08-14 23:21:30
© Фото: defense.gov

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал в будущем подумать над сокращением военного присутствия США в Европе. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом задававший его корреспондент объяснил, что имеет ввиду такую меру в качестве стимула для России при заключении перемирия с Украиной.

15 августа на Аляске состоится встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Основной повесткой саммита будет урегулирование ситуации на Украине.

