Танкисты разнесли блиндажи ВСУ на Южно-Донецком направлении

Во время боевой работы экипажам танков помогал разведывательный дрон, который зафиксировал уничтожение вражеских позиций.
2025-08-15 05:00:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков 36-й армии группировки войск «Восток» теснят украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. В одно из таких боевых дежурств им удалось оставить противника без огневых точек и блиндажей.

Выехав на задание, танкисты нанесли огневое поражение по укрепленным позициям украинских националистов, а камера разведывательного дрона запечатлела момент их уничтожения. Кадры боевой работы показало Минобороны.

В конце июля «Звезда» побывала в зоне ответственности группировки войск «Центр» под Красноармейском, где экипаж танка Т‑80 из батальона «Горыныч» 55‑й горной бригады уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ.

Тогда в первую очередь бойцы сделали пристрелочный выстрел и получили корректировку от воздушной разведки. Затем на противника один за другим обрушились осколочно‑фугасные снаряды.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #танкисты #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
