Экипаж Т-80 сровнял с землей украинский пункт управления дронами

Экипаж танка Т‑80 из батальона «Горыныч» 55‑й горной бригады уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ под Красноармейском. Об этом сообщил корреспондент Павел Кольцов, который показал работу танкистов в своем репортаже.

Сначала экипаж сделал пристрелочный выстрел, получая корректировку от операторов воздушной разведки. Затем танк Т‑80, как отметил корреспондент, начал действовать «словно снайперская винтовка» - один за другим осколочно‑фугасные снаряды точно ложились по целям. Наводчик‑оператор Роман Истомин рассказал, что для работы с закрытых огневых позиций важна максимальная точность.

«В некоторых случаях танк точней и мобильней, чем артиллерийская пушка. Разброс пять метров для нас это плохой показатель. Стараемся совершенствоваться, становиться точнее», - отметил Истомин.

Танкисты работают на пределе возможностей танковой пушки - до 12 километров. Именно на таком расстоянии от позиции находился уничтоженный пункт управления БПЛА противника в пригороде Красноармейска.

Чтобы не демаскировать позицию, танкисты полностью маскируют технику и стараются выполнить боевую задачу за пять‑шесть выстрелов. Командир танка Виталий Березкин пояснил, что танкисты не используют двигатель и автомат заряжания, чтобы не выдать себя звуками работы систем.

«"Птичек" вражеских очень много - FPV-дронов, крыльев. Заводить сейчас вообще без вариантов. На раз они видят все это дело. Систему не включаем, не заводим двигатель, все делается вручную, заряжание - все ручками», - отметил Березкин.

Механик‑водитель Анатолий Подоруев временно помогает экипажу в башне, заряжая пушку. Он отметил, что в случае ответного огня танк всегда готов оперативно сменить позицию.

Экипаж Т‑80 поддерживает наступление российских штурмовых подразделений на Красноармейском направлении. Танкисты помогают штурмовым группам продвигаться и закрепляться на новых рубежах, разрушая укрепления и позиции ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.