Мосгорсуд предупредил о ложных письмах с приглашением в присяжные

Мошенники придумали новую схему, как заполучить к личным данным россиян с помощью писем из суда.
Дарина Криц 2025-08-14 20:24:47
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В Московском городском суде предостерегли от перехода по ссылкам в письмах, рассылаемых мошенниками от имени якобы Мосгорсуда и районных судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что злоумышленники в электронных письмах уведомляют жителей столицы о включении их в список кандидатов в присяжные заседатели. В своем телеграм-канале ведомство привело образец одного из таких фальшивых писем.

В мае Министерство внутренних дело предупредило население, что для обмана аферисты начали использовать судебные дела россиян. Они находят на сайтах российских судов сведения о проводимых слушаниях по гражданским делам, выясняют личную информацию участников заседаний и фабулу дела, а потом звонят жертве в попытке получить доступ к порталу «Госуслуги».

