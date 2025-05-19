Мошенники начали использовать судебные дела для обмана россиян

Мошенники, чтобы заполучить доступ к личному кабинету портала «Госуслуги», стали прибегать к схемам с использованием судебных дел. В частности, на сайтах российских судов они находят сведения о проводимых слушаниях по гражданским делам. Далее выясняют личную информацию участников заседаний и фабулу дела, и звонят жертве.

Применяя различные методы и надуманные предлоги, аферисты выманивают код авторизации, который присылает сервис «Госуслуги». Он может быть связан со входом в аккаунт. Таким же образом злоумышленники могут красть доступ и к другим сервисам или сайтам.

Об этой схеме ТАСС рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве призвали проверять информацию и не верить звонящим незнакомым людям. Кроме того важно проверять сведения только на официальных ресурсах, подчеркнули в министерстве.

Несколькими днями ранее сообщалось, что злоумышленники придумали схему обмана населения при помощи графика отключения горячей воды. Они рассылают письма, предлагая проверить, когда по данному конкретному адресу будут плановые отключения воды, при этом ссылка ведет на установку вредоносного программного обеспечения.