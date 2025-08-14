В США рассекретили документы о фабрикации данных о влиянии РФ на выборы

Американская разведка опубликовала рассекреченные копии писем работников офиса экс-президента США Барака Обамы. Документы подтверждают, что данные о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году были сфабрикованы.

«Недавно рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России, показывают, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о России», - написала в соцсети Х действующий директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Клэппер писал директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ), руководителю Федерального бюро расследований (ФБР) и главе Агентства нацбезопасности (АНБ) с призывом «пойти на компромисс» и действовать согласно «общепринятым методам работы», то есть завершить как можно скорее расследование, посвященное России.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал крупнейшим скандалом в истории США данные о вмешательстве РФ в выборы. Так он прокомментировал доклад Национальной разведки о фальсификации этой информации.