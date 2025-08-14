Нижегородцам начали массово приходить штрафы за парковку у дома

Владельцы автомобилей в Нижегородской области начали массово получать штрафы за парковку около своих же домов в частном секторе. Это прилегающая территория, за которой жители следят самостоятельно, но власти заявляют, что их машины стоят на газоне, на государственной земле.

Жители поселка Новое Доскино рассказали «Звезде», что перед массовой рассылкой штрафов заметили в поселке автомобиль административно-технической инспекции, то же самое и в нескольких других населенных пунктах.

Один из жителей Роман Мадаминов показал нашему телеканалу постановление, согласно которому он должен 2 000 рублей за парковку на газоне. С супругой Анастасией он только переехал в поселок. Дом еще строится, огородить участок не успели, а автомобиль попал в объектив системы «Дозор».

«Сотрудники АТИ катаются по всему поселку. Не один раз, на этой неделе три или четыре раза точно было, люди их видели. Причем ездят они на гражданской машине без каких-либо опознавательных знаков и, грубо говоря, из окошка щелкают на свой аппарат, едут дальше», - сообщил Роман.

При этом в нижегородском управлении административно-технического и муниципального контроля (АТИ) считают, что штрафы - не ошибка, так как машины стоят на государственной земле, а под колесами нет асфальта, бетона или щебня. Значит, все на газонах.

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде за парковку транспорта на зеленых зонах вынесено 18 тысяч постановлений, 16 тысяч из которых зафиксировано как раз с помощью автоматизированной системы «Дозор».

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение.