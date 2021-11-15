Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение

Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео через специальное мобильное приложение.

«Завершить работу по внесению в законодательство изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», - говорится в тексте поручения президента на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в кодекс РФ об административных нарушениях ввели новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. Среди крупных нововведений: введение временного ограничения водительских прав до решения суда и штраф в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции.

В соответствующий документ также были добавлены санкции за систематическое нарушение ПДД, парковку на газоне, выбрасывание мусора из машины и опасное вождение.