Самолет с освобожденными бойцами ВС РФ приземлился в России

В рамках взаимного обмена домой прилетели 84 наших военнослужащих.
2025-08-14 19:14:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самолет с нашими бойцами, вернувшимися из плена, приземлился в России. Сегодня домой прилетели 84 наших военнослужащих. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Сначала бойцов доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, затем они прилетели в РФ. Из самолета военнослужащие выходили, держа в руках российские флаги.

Обмен произошел в рамках стамбульских договоренностей. Украинская сторона взамен получила такое же количество военных. Посредником в возвращении военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты.

#ВС РФ #Самолет #Аэропорт #плен #обмен
