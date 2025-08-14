Самолет с освобожденными бойцами ВС РФ приземлился в России

Самолет с нашими бойцами, вернувшимися из плена, приземлился в России. Сегодня домой прилетели 84 наших военнослужащих. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Сначала бойцов доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, затем они прилетели в РФ. Из самолета военнослужащие выходили, держа в руках российские флаги.

Обмен произошел в рамках стамбульских договоренностей. Украинская сторона взамен получила такое же количество военных. Посредником в возвращении военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты.