Дуров рассказал о трех принципах, которым научил его отец

Дуров-младший перечислил совесть, любовь к труду и умение формулировать мысли главными качествами, которым научил его отец.
Дарина Криц 2025-08-14 18:23:52
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Миллиардер и бизнесмен российского происхождения Павел Дуров поделился жизненными принципами, которые перенял от отца. По его словам, это трудолюбие и самоотверженность в труде, умению правильно формулировать мысли и высокие моральные качества.

Говоря о первом качестве, владелец мессенджера Telegram отметил, что лучший способ воспитать ребенка - это твой собственный пример, а не слова. И дети, и взрослые следуют делам, а не словам, уверен Дуров.

«Наблюдая за тем, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными трудами, мы с братом поняли, что значит преданность делу. Он вдохновил нас тоже усердно трудиться», - цитирует его слова Life.

Относительно умения формировать мысли и сохранять позитивный настрой Павел Дуров сказал, что в послевоенном Ленинграде его отец Валерий сумел подчинить эмоции, чтобы оставаться поддержкой для близких и коллег. Сорокалетний бизнесмен отметил, что родитель привил ему умение  формулировать мысли так, чтобы они приносили максимум пользы даже в трудное время.

Затрагивая моральные качества человека, Дуров сказал, что ставит совесть выше всего, а Дуров-старший говорит, что «мораль важнее таланта».

«Нравственный компас, в отличие от интеллекта или креативности, - это высшее человеческое качество, которое не потеряет своей ценности даже в эпоху искусственного интеллекта», - уверен миллиардер.

В июне этого года стало известно, что Дуров составил завещание из-за связанных с его работой рисков, согласно которому, его дети смогут получить доступ к наследству состоятельного отца не ранее чем через 30 лет.

#павел дуров #Воспитание #воспитание детей #Жизненные принципы
