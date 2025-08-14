МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков заявил, что вопрос о позиции Киева в конфликте обсудят позже

По словам пресс-секретаря, пока речь идет только о встрече РФ и США на высшем уровне.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 18:12:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева будет обсуждаться позже, а пока речь идет только о российско-американских переговорах. Так он ответил на вопрос, готова ли Москва принимать позицию Владимира Зеленского в ходе переговоров о способах достижения мира на Украине.

«В настоящий момент речь идет об обсуждении между Россией и США. То, что вы спрашиваете, наверное относится к последующим этапам, в настоящий момент речь о российско-американской встрече на высшем уровне», - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь отметил роль визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию. По его словам, благодаря его приезду теперь удалось организовать встречу американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Песков также подчеркнул, что этот визит был достаточно продуктивным и результативным.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Кремль #аляска #Дмитрий Песков
