Кремль: визит Уиткоффа в РФ помог подготовить встречу Путина и Трампа

По словам Пескова, приезд спецпосланника США был продуктивен и результативен.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 17:50:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Кремле заявили, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию помог подготовить почву для будущей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне», - подчеркнул он.

В Штатах встречу Путина с Уиткоффом тоже оценили положительно. Дональд Трамп отметил, что разговор помог достигнуть «большого прогресса».

