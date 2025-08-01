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Мотострелки сожгли гаубицу М-777 производства США у Дроновки

Подразделения Южной группировки войск продолжают продвигаться вдоль линии боевого соприкосновения.
2025-08-01 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Юг» разнесли технику ВСУ с помощью беспилотников. Минобороны РФ показало кадры их работы.

На видео военнослужащие 2-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» гаубицу Д-30 с расчетом и самоходную артиллерийскую установку украинских боевиков. Это лишило противника огневой поддержки, и наши штурмовики смогли продвинуться вперед.

Расчет БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады обнаружил 155-мм гаубицу М777 американского производства у села Дроновка. Бойцы нанесли удар по позиции ВСУ, уничтожив как саму гаубицу, так и боекомплект к ней, а также личный состав расчета.

Ранее российские военнослужащие сорвали работу БПЛА противника. Удар по целям самоходные пушки «Гиацинт-С».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #д-30 #ланцет #М777
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