Бойцы группировки войск «Юг» разнесли технику ВСУ с помощью беспилотников. Минобороны РФ показало кадры их работы.

На видео военнослужащие 2-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» гаубицу Д-30 с расчетом и самоходную артиллерийскую установку украинских боевиков. Это лишило противника огневой поддержки, и наши штурмовики смогли продвинуться вперед.

Расчет БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады обнаружил 155-мм гаубицу М777 американского производства у села Дроновка. Бойцы нанесли удар по позиции ВСУ, уничтожив как саму гаубицу, так и боекомплект к ней, а также личный состав расчета.

Ранее российские военнослужащие сорвали работу БПЛА противника. Удар по целям самоходные пушки «Гиацинт-С».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.