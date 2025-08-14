Минобороны России опубликовало кадры поражения позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Жихово Сумской области.

По данным российского оборонного ведомства, в результате удара уничтожены одна пусковая установка HIMARS, автомобиль сопровождения. Потери украинской стороны в дивой силе составили до десяти военнослужащих.

На опубликованных кадрах видно, как на месте удара происходит пожар и задымление.

Ранее российские войска нанесли удар по лагерю подготовки ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. Кадрами поделилось Министерство обороны России. В результате удара было уничтожено до 200 боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.