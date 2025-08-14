Не менее шести полицейских пострадали при беспорядках в Сербии

Не менее шести полицейских пострадали во время массовых беспорядков возле офисов правящей партии Сербии в ночь на 14 августа. Об этом сообщил на своем брифинге глава МВД республики Ивица Дачич.

Он назвал происходящее нападением на государство и пообещал привлечь к ответственности всех причастных.

«Много пострадавших граждан, шестеро подтвержденных пострадавших полицейских. Протестующие нападали на граждан и полицию без причины», - сказал Дачич.

Помимо Белграда, беспорядками охвачены Нови-Сад, Лазаревац, Панчево и Кралево.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших стражах порядка прошлой ночью.