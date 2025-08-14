МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее шести полицейских пострадали при беспорядках в Сербии

Протесты продолжаются не только в Белграде, но и по всей стране.
Константин Денисов 2025-08-14 01:20:36
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic. Globallookpress

Не менее шести полицейских пострадали во время массовых беспорядков возле офисов правящей партии Сербии в ночь на 14 августа. Об этом сообщил на своем брифинге глава МВД республики Ивица Дачич.

Он назвал происходящее нападением на государство и пообещал привлечь к ответственности всех причастных.

«Много пострадавших граждан, шестеро подтвержденных пострадавших полицейских. Протестующие нападали на граждан и полицию без причины», - сказал Дачич.

Помимо Белграда, беспорядками охвачены Нови-Сад, Лазаревац, Панчево и Кралево.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших стражах порядка прошлой ночью.

#в стране и мире #Сербия #беспорядки #Белград #полиция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 