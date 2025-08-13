МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы БПЛА ликвидировали украинский десант, выскочивший из броневика

Бронеавтомобиль ВСУ американского производства удалось обездвижить первым попаданием и добить вторым. Враг был уничтожен на Южно-Донецком направлении.
2025-08-13 10:45:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронеавтомобиля MaxxPro американского производства и группы пехоты, которую он перевозил. Это сделали расчеты FPV-дронов.

Уточняется, что бронеавтомобиль заметили на Южно-Донецком направлении. Он двигался на высокой скорости по дороге, но это не спасло его от точного попадания. Еще одно попадание по обездвиженной машине привело к ее полному уничтожению.

Российское оборонное ведомство добавило, что расчеты беспилотников поразили пехотинцев, которые успели выскочить из MaxxPro, а также еще один автомобиль украинских боевиков. 

Ранее сообщалось, что российские расчеты беспилотников сожгли танк ВСУ в районе Александрограда. Сначала его обездвижили FPV-дроном, а затем добили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронеавтомобиль #спецоперация #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны #MaxxPro
