Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронеавтомобиля MaxxPro американского производства и группы пехоты, которую он перевозил. Это сделали расчеты FPV-дронов.

Уточняется, что бронеавтомобиль заметили на Южно-Донецком направлении. Он двигался на высокой скорости по дороге, но это не спасло его от точного попадания. Еще одно попадание по обездвиженной машине привело к ее полному уничтожению.

Российское оборонное ведомство добавило, что расчеты беспилотников поразили пехотинцев, которые успели выскочить из MaxxPro, а также еще один автомобиль украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские расчеты беспилотников сожгли танк ВСУ в районе Александрограда. Сначала его обездвижили FPV-дроном, а затем добили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

